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Рижская муниципальная полиция 1 февраля получила вызов от работников Рижской социальной службы о некоем 3-летнем мальчике, который содержится в антисанитарных условиях.

Прибыв на место, сотрудники полиции повстречали мужчину, который в тот момент выходил из дома. Соцработники информировали, что мужчина является отцом ребенка. Его задержали и вернули в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства.

Работница социальной службы рассказала о матери ребенка, за которой ведет наблюдение Вентспилсская социальная служба.

Несколько дней назад у ее трехлетнего сына была запланирована операция, однако женщина так и не привезла малыша в медучереждение, а отправилась в Ригу в гости к отцу ребенка.

Волнуясь за состояние здоровья ребенка работники Вентспилсской социальной службы созвонились со своими коллегами из Риги и попросили их осмотреть место жительства отца ребенка, чтобы выяснить условия проживания мальчика на данный момент, а также убедиться в том, что его здоровью ничто не угрожает.

Осмотрев место жительства, было констатировано небольшое помещение, ковролин на полу которой был нечистым и мокрым, а пол мест общего пользования был покрыт мочой и испражнениями. В свою очередь потолок был покрыт разводами от потопов и паутиной. В помещении чувствовался острый запах мочи, фекалий и плесени.

У обоих родителей была проверена концентрация алкоголя на выдохе. В ходе проверки было установлено, что в выдохе матери ребенка содержание алкоголя составило 0.8 промилле, в свою очередь в выдохе отца ребенка - 1.26 промилле.

Женщина пояснила, что не отвезла ребенка в больницу, так как хотела перенести дату визита в медучереждение.

Учитывая, что у ребенка ухудшилось состояние здоровья были вызваны медики Неотложной медицинской помощи, которые приняли решение о госпитализации малыша.

В свою очередь, правоохранительные органы приняли решение об изъятии ребенка из семьи.

Материалы дела переданы Рижскому Сиротскому суду и Госполиции для оценки ситуации.