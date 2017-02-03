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Поиски пропавшего без вести 14-летнего Кристапа Зариньша не увенчались успехом. Поисковые мероприятия в Вецумниекском крае были начаты 2 февраля в 17 часов и завершены 4 часа спустя - примерно в 21:00. К сожалению, с отрицательным результатом. Парня найти не удалось, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

"Две поисковые группы добровольцев Bezvests.lv выдвинулись на маршрут около 17:00, где стали прочесывать лесистую местность по обе стороны от шоссе в Вецумниекской волости, а также в районе места жительства Кристапа. Группами руководили Александр Гор и Евгений. Держим связь с полицией. Пройдены участки длиной около 3 км, параллельно обеими группами. В поисках также принимали участие сотрудники Бауской полиции с кинологами и отряд земессаргов. Пока безрезультатно. Пропавшего молодого человека найти пока не удалось", - сказано в сообщении.

Bezvests.lv благодарит всех сочувствующих и добровольцев за предлагаемую помощь, но местность очень неблагоприятная для массовых поисков, поэтому нынешняя поисковая операция проводилась без привлечения дополнительных сил.

"Уважаемые добровольцы и сочувствующие – все, кто звонит и спрашивает, нужна ли Bezvests.lv дополнительная помощь, сообщаем: спасибо, сегодня не нужна, отбой! Массовых поисков сегодня в Вецумниекском крае не планируется. Спасибо за ваше желание помочь, но пока добровольцы Bezvests.lv ищут 14-летнего подростка своими силами. Для массовых поисков условия неблагоприятные – плохая видимость, очень темно", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня днем поступило сообщение о пропаже 14-летнего подростка. 14-летний Кристап Зариньш (род. 2002 г.) вчера, 1 февраля 2017 г., не вернулся из школы домой. Последний раз его видели в день пропажи недалеко от автостанции в Вецумниеки Вецумниекского края - около 16:00 1 февраля. Родители заявили в Бауский участок полиции и обратились за помощью в Bezvests.lv.

Рост Кристапа 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, серо-синие брюки, на ногах спортивная обувь коричневого цвета.

Полиция просит откликнуться всех, кому известно местонахождение Кристапа или любая другая информация, по телефонам 63902100, 29910520 и 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.