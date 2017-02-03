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В минувшие выходные в социальной сети Instagram появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимается сексом с девушкой. Об этом пишет портал focus.lv со ссылкой на kompromat.lv. Некий пользователь соцсети, на которого ссылается kompromat, утверждает, что это было изнасилование.

Позднее фотографии и видео были удалены, но одна из пользователей соцсетей успела скопировать фотографии.

"Парень из Риги на своей страничке в Instagram опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой", - утверждает пользователь .

Тем временем, как пишет один из пользователей в соцсети Facebook, вероятно, участник данного эпизода, данный случай нельзя расценивать как изнасилование, поскольку девушка согласилась на интимную связь.

"Девушка на данном видео согласилась на это сама, никто ее не заставлял и тем более не насиловал. Девушка написала заявление в полицию за выставление ее в соцсеть, а на половой акт она была согласна", - написал пользователь Murik Kutuzov.

Также, по словам пользователя, он пытался помочь девушке оправиться от алкогольного опьянения, поэтому отнес ее в ванную, чтобы привести в чувство. Также, по словам пользователя Nikita Smirnov, некий Урбан снимал все это на видео, из-за чего теперь об этом случае узнали пользователи соцсетей. Он также отмечает, что извинится со своей стороны перед девушкой за этот случай.

"Я с моей стороны отношение к ней исправлю,подъеду, извинюсь ,букет подарю, а может и в кино позову...", - написал он.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении kompromat.lv, один из участников данного случая - 23-летний рижанин. На его аккаунт в Instagram подписаны 737 пользователей социальной сети.

Радио Baltkom обратилось за комментарием в Госполицию. Как сообщил представитель Госполиции Дайрис Анучин, правоохранительные органы на данный момент проверяют появившуюся в соцсетях информацию.

"Полиция, конечно, уже обратила внимание на информацию, которая появилась в социальных сетях. Если, конечно, то, что пишут там, действительности, то здесь мы можем говорить о сексуальном преступлении. Поэтому полиция, конечно, приняла во внимание данную информацию и проведет проверку", - рассказал Анучин.

Ниже - фото, которое появилось в соцсетях. Внимание! Фото содержит неприятные кадры!

Фото: kompromat.lv