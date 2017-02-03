ЧП в центре Риги: в заброшенном доме сгорел человек
Происшествия | 3 февраля 2017 года, 12:33
В Риге, на улице Бруниниеку возник пожар в заброшенном здании, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Госполиции.
Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, вызов на ул. Бруниниеку поступил в 11.30. На данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели, и сейчас пожар уже локализован.
Спасатели также обнаружили в доме тело одного погибшего человека.
В результате пожара на улице Бруниниеку, на участке от улицы Валмиерас до улицы Авоту было закрыто движение транспорта. Водителей призывают объезжать место пожара, выбирая другие маршруты.