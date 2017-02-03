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В Риге, на улице Бруниниеку открытым пламенем горит здание, из-за чего движение транспорта на данной улице закрыто. Об этом сообщили в Госполиции.

Движение закрыто на улице Бруниниеку, на участке от улицы Валмиерас до улицы Авоту. Водителей призывают объезжать место пожара, выбирая другие маршруты.

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, вызов на ул. Бруниниеку поступил в 11.30. На данный момент на месте происшествия работают спасатели, и сейчас пожар уже локализован.

В результате пожара погиб один человек.