Происшествия |

14-летний подросток Кристап Зариньш (2002 г. рожд.), который 1 февраля не вернулся из школы домой в Вецумниекском крае, найден мертвым, сообщила главный специалист Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце.

После двух дней активных поисков, в которых принимали участие и волонтеры Bezvests.lv, и сотрудники Бауского участка полиции, а также земессарги, кинологи с собаками, охотники и местные жители, подросток был найден в 2 км от своего дома на лесной тропинке в Вецумниекском регионе. Без признаков насильственной смерти. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Напомним, как уже ранее сообщалось, подросток не вернулся из школы 1 февраля. Последний раз его видели в районе автовокзала в 16:00 в Вецумниекском регионе. Вчера, 2 февраля, волонтеры Bezvests.lv около 4 часов искали подростка в Вецумниекском лесу. С участием полиции и земессаргов. К сожалению, найти не смогли.

Госполиция по факту смерти подростка возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного Закона - преступные действия против здоровья человека. В рамках следствия будет проведена экспертиза.

Mix Media Group выражает глубокие соболезнования семье Кристапа.