ДТП на шоссе Елгава-Рига: сбивший лося водитель госпитализирован
Происшествия | 3 февраля 2017 года, 13:51
В пятницу утром на шоссе Елгава-Рига возле виадука на Юрмалу легковой автомобиль столкнулся с перебегавшим дорогу лосем. Как сообщает портал Skaties.lv, водитель доставлен в больницу.
Лось в результате ДТП погиб.
"Alfa сбила лося и проехала еще метров сто с лишним, пока не врезалась боком в разделительный забор", - пишет в Facebook пользователь Эдгар, который стал свидетелем аварии.
В результате ДТП на шоссе от Яунолайне на некоторое время образовались пробки.
фото: Vladislavs Poļakovskis/Degpunktā