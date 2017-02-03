Происшествия |

В пятницу утром на шоссе Елгава-Рига возле виадука на Юрмалу легковой автомобиль столкнулся с перебегавшим дорогу лосем. Как сообщает портал Skaties.lv, водитель доставлен в больницу.

Лось в результате ДТП погиб.

"Alfa сбила лося и проехала еще метров сто с лишним, пока не врезалась боком в разделительный забор", - пишет в Facebook пользователь Эдгар, который стал свидетелем аварии.

В результате ДТП на шоссе от Яунолайне на некоторое время образовались пробки.

фото: Vladislavs Poļakovskis/Degpunktā