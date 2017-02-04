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В Латвии в пятницу зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В прошлом году прошлогоднюю траву начали жечь 2 февраля, в позапрошлом - 15 февраля.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает латвийцев не забывать о противопожарной безопасности и не сжигать прошлогоднюю траву. ГПСС напоминает, что сжигать траву запрещено, и такие пожары представляют опасность не только для имущества, но и для жизни людей. Горящую траву сложно контролировать, и огонь может быстро распространиться на обширной территории.

Поймать поджигателей довольно трудно и во многих случаях штрафуются владельцы необработанных земель, на территории которых констатируется горение прошлогодней травы.

Всего вчера потушено 23 пожара, в том числе 11 в Риге, три в других городах и восемь - в краях Латвии.