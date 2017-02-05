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В субботу после падения на лыжной горе помощь врачей потребовалась двум людям, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

Так, в Видземе при катании на сноуборде травмы получил 27-летний мужчина, а 55-летняя женщина пострадала, съезжая на лыжах с горы. Оба пострадавших были доставлены в больницу с подозрением на перелом руки.

Также врачи оказали помощь трем мужчинам в возрасте от 30 до 64 лет, которые пострадали от переохлаждения, лежа на улице после употребления алкоголя.

Тем временем в Риге две женщины получили травмы при падении на скользких улицах.

В целом за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1314 вызовов, 247 из которых были связаны с травмами.