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В 2016 году продолжало расти количество тяжелых ДТП с участием пешеходов на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает Latvijas Avīze.

По всей Латвии был зарегистрирован 51 такой случай, больше половины из них, 26 - в Риге. Погибли шесть пешеходов, а 45 получили серьезные травмы. Причем, только 23 аварии произошли в темное время суток.

Всего же в прошлом году по стране произошло 324 наезда на пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу, что на 32 случая больше, чем годом ранее.

В то же время количество погибших уменьшилось. В 2015 году их было 14, а в 2016 только 6.

По каждому конкретному случаю полиция подавала рекомендации по улучшению ситуации.