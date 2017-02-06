Происшествия |

Утром 4 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в Иманту, где между матерью и сыном возник конфликт.

Прибывшим на место полицейским женщина рассказала, что незадолго до этого ее несовершеннолетний сын выпрыгнул через окно и ушел в неизвестном направлении. Женщина пояснила, что, возможно, сын был пьян, из-за чего у них часто происходят конфликты и, как правило, угрозы в ее адрес.

Во время разговора полицейские заметили, как юноша заходит в подъезд соседней многоэтажки. Стражи порядка направились за ним и в указанном подъезде обнаружили, что у входной двери разбиты стекла. Во время осмотра лестницы полицейские увидели пятна крови, а на пятом этаже нашли и юношу, чье лицо и шея были окровавлены. С ним находились еще два молодых человека.

Сотрудники РМП сразу же вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи и попросили молодых людей выйти из подъезда для выяснения обстоятельств. Юноша, чья мать вызвала полицию, вышел из подъезда и попытался убежать, но споткнулся и упал. Полицейские его подняли и повели в машину дожидаться медиков.

Однако юноше это не понравилось – он начал кричать, что несовершеннолетний, поэтому неприкасаемый, угрожал полицейским расправой и неприятностями.

Юноше зафиксировали руки и все же усадили в полицейскую машину. Медики приняли решение отвезти его в больницу. Из соображений безопасности полицейские сопроводили бригаду "скорой" до медучреждения.

Материалы дела переданы отделу детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и Рижскому Сиротскому суду.