Трагическое ДТП под Ригой: при столкновении с фурой погибла водитель Porsche (1)

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Происшествия | 6 февраля 2017 года, 18:17

Сегодня в аварии у границ Риги погибла водитель автомашины 1955 г. рожд., сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.

На дороге Балтэзерс-Саулкалне столкнулись грузовик и легковая автомашина Porsche.

Из-за аварии некоторое время было закрыто движение по Рижской окружной дороге. Из-за аварии образовался основательный транспортный затор.

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Комментарии 1
Крак2 часа назад
ботаник ......нашёл себе скоростную жертву - грузовик.Больше некого было.
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