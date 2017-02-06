Происшествия |

Сегодня в аварии у границ Риги погибла водитель автомашины 1955 г. рожд., сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.

На дороге Балтэзерс-Саулкалне столкнулись грузовик и легковая автомашина Porsche.

Из-за аварии некоторое время было закрыто движение по Рижской окружной дороге. Из-за аварии образовался основательный транспортный затор.