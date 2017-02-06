Трагическое ДТП под Ригой: при столкновении с фурой погибла водитель Porsche (1)
Происшествия | 6 февраля 2017 года, 18:17
Сегодня в аварии у границ Риги погибла водитель автомашины 1955 г. рожд., сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.
На дороге Балтэзерс-Саулкалне столкнулись грузовик и легковая автомашина Porsche.
Из-за аварии некоторое время было закрыто движение по Рижской окружной дороге. Из-за аварии образовался основательный транспортный затор.
ботаник ......нашёл себе скоростную жертву - грузовик.Больше некого было.
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