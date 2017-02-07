Неизвестный подстрелил кота из арбалета (9)

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Происшествия | 7 февраля 2017 года, 11:15

Домашний кот, которого хозяева три недели безуспешно пытались найти в окрестном лесу, с трудом сам вернулся домой с арбалетной стрелой в теле. Об этом случае, произошедшем в Улброксом крае, написала пользовательница сети Facebook Лариса Колмогорова, сообщает портал skaties.lv.

Сейчас кот уже прооперирован и находится в стабильном состоянии, но гарантии полного выздоровления врачи дать не могут.

Хозяева животного пытаются разыскать стрелявшего и предупреждают всех о возможной опасности для домашних питомцев в районах Улброки, Стопини и Дзидриняс.

Фото: facebook/Larisa Kolmogorova

Комментарии 9
Дрейлини33 минуты назад
Увидим эту тварь - бошку оторвем. Но сначала яйца к земле из арбалета пришпилим.
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Когда его подстрелят22 минуты назад
Когда Этого мерзавца Застрелят из арбалета, тогда он сразу всё поймёт, то сожалеть будет поздно.
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Оксана Синкевич15 минут назад
Этож какими уродами надо быть чтоб таких ВЫБЛЕДКОВ ВОСПИТАТЬ
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