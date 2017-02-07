Происшествия |

Домашний кот, которого хозяева три недели безуспешно пытались найти в окрестном лесу, с трудом сам вернулся домой с арбалетной стрелой в теле. Об этом случае, произошедшем в Улброксом крае, написала пользовательница сети Facebook Лариса Колмогорова, сообщает портал skaties.lv.

Сейчас кот уже прооперирован и находится в стабильном состоянии, но гарантии полного выздоровления врачи дать не могут.

Хозяева животного пытаются разыскать стрелявшего и предупреждают всех о возможной опасности для домашних питомцев в районах Улброки, Стопини и Дзидриняс.

Фото: facebook/Larisa Kolmogorova