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Штраф за спиленную в январе недалеко от поселка Валле Вецумниекского края гигантскую тую может достичь 20 900 евро, пишет газета Latvijas avīze.

Агентство по охране природы попросило Госслужбу по охране среды оценить ущерб, нанесенный природе уничтожением редчайшей туи в Валлейской волости. Если там посчитают, что дерево являлось природным памятником, и окружающей среде нанесен существенный ущерб, то штраф может составить 55 минимальных зарплат, или 20 900 евро.

Гигантское дерево было спилено в январе этого года во время расчистки просеки для электролинии. Эти работы выполняло предприятие Vējakalni AV по заказу АО Sadales tīkls. Уничтоженная туя была одной из самых крупных не только в Латвии, но и в масштабах всей Балтии.