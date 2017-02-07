Происшествия |

Государственная полиция начала уголовное дело в связи с возможным изнасилованием, которое было запечатлено на видео и опубликовано в интернете.

Госполиция ранее констатировала, что в интернете размещено видео, на котором видны двое мужчин, которые, возможно, насилуют молодую женщину. Об этом рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучинс.

Полиция не сообщает, обращались ли к ним пострадавшие, однако подтвердила, что, ознакомившись с доступными в сети материалами, было принято решение начать уголовное дело.

Ранее портал kompromat.lv сообщил, что в минувшие выходные в социальной сети Instagram появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимаются сексом с девушкой. Некий пользователь соцсети, на которого ссылается портал, утверждает, что это было изнасилование.

Позднее фотографии и видео были удалены, но одна из пользователей соцсетей успела скопировать фотографии.

Между тем, как позднее написал один из пользователей Facebook, вероятно, участник данного эпизода, произошедшее нельзя расценивать как изнасилование, поскольку девушка согласилась на интимную связь.