Происшествия |

3 февраля в Видземское управление Рижской муниципальной полиции явился мужчина, который хотел оспорить протокол об административном нарушении за парковку в запрещенном месте. Об этом сообщает портал riga.lv.

При проверке персональных данных выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от административного ареста, назначенного за вождение в нетрезвом виде.

Разыскиваемый 50-летний мужчина подписал заявление Рижской муниципальной полиции, после чего был задержан и доставлен в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.