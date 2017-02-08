Объявленный в розыск явился в полицию оспорить штраф за парковку (1)

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Происшествия | 8 февраля 2017 года, 16:08

3 февраля в Видземское управление Рижской муниципальной полиции явился мужчина, который хотел оспорить протокол об административном нарушении за парковку в запрещенном месте. Об этом сообщает портал riga.lv.

При проверке персональных данных выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от административного ареста, назначенного за вождение в нетрезвом виде.

Разыскиваемый 50-летний мужчина подписал заявление Рижской муниципальной полиции, после чего был задержан и доставлен в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.

Комментарии 1
знакома ситуация1 час назад
твари там все ------шкуры
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