С легким паром: мужчина обморозил пятки во время банного ритуала (+ОПРОС) (1)
Происшествия | 8 февраля 2017 года, 19:12
55-летний житель Видземе получил обморожение ступней, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Мужчина после бани решил походить по снегу, в результате чего получил сильное обморожение. К медикам он обратился спустя сутки.
Всего за прошлые сутки помощь врачей понадобилась семи людям с переохлаждением тела.
За прошедшие сутки в СНМП обратился 1161 человек, 155 вызовов было связано с травмами.
С дуру можно и .лен отморозить.Особенно когда отмороженная голова и поллитра в желудке.
Ответить