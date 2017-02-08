Происшествия |

55-летний житель Видземе получил обморожение ступней, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Мужчина после бани решил походить по снегу, в результате чего получил сильное обморожение. К медикам он обратился спустя сутки.

Всего за прошлые сутки помощь врачей понадобилась семи людям с переохлаждением тела.

За прошедшие сутки в СНМП обратился 1161 человек, 155 вызовов было связано с травмами.