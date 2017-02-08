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Сегодня в Даугавпилсе в квартире монолитного многоэтажного дома, погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии проинформировала, что вызов на улицу Авеню был получен в 13:39. Задымление лестничной площадки заметили жильцы дома – они вызвали пожарных, которые были на месте уже через две минуты. К сожалению, помощь подоспела поздно – погибли люди. Возможная причина трагического пожара – загоревшийся телевизор.

Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, 54-летний мужчина погиб в квартире, а 40-летняя женщина пыталась спастись, но не удержалась на подоконнике и сорвалась вниз с 7-ого этажа. Причины возгорания пока не известны. Начат криминальный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего.

Соседи немедленно позвонили в 112, и первые пожарные прибыли через две минуты, но было уже поздно - вся квартира была объята огнем. Возможно, причиной пожара стал телевизор. Обстоятельства происшествия выяснит Госполиция.

ГПСС обращает внимание на то, что, если бы квартира была оснащена датчиками дыма и системой сигнализации, то, возможно, пожар своевременно бы заметили хозяева квартиры или соседи, в следствие чего, можно было бы избежать трагических последствий.

ГПСС призывает жителей позаботиться о жизни своей и своих близких и установить детекторы дыма, так как этой самый простой способ, когда можно своевременно увидеть и предотвратить угрозу пожара.

Фото: gorod.lv