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Общие выплаты за убытки, возникшие в результате ликвидации свиней на зараженной африканской чумой свиней (АЧС) ферме "Рукас" и утилизации трупов животных, которые будут выделены из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы", могут превысить 800 тыс. евро.

Как сообщили в Министерстве земледелия, проект о затратах на ликвидацию свиней будет рассмотрен правительством 14 февраля.

Предусмотрено, что ООО Grow Energy за уничтожение побочных продуктов животного происхождения будет выплачено 100 тыс. евро, Продовольственно-ветеринарной службе за ликвидацию животных и сжигание их трупов в специальном устройстве - около 28 тыс. евро, а компенсация управляющему фермой предприятию Ancers составит 695,3 тыс. евро плюс компенсации за уничтоженные корма, оборудование фермы и дезинфицирующие средства.

АЧС обнаружена и на второй принадлежащей Ancers ферме, где предстоит уничтожить почти 10 тыс. свиней.

В целом за три года с тех пор, как в Латвии была обнаружена АЧС, затраты на борьбу с инфекцией достигли уже более 13 млн евро, в том числе компенсации за 14 тыс. уничтоженных свиней составили 2,33 млн евро.