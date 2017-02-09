Очередное ЧП в Рижском замке: теперь рухнула люстра (20)
Происшествия | 9 февраля 2017 года, 16:34
В вестибюле Рижского замка сегодня упала люстра, сообщили в президентской канцелярии.
О происшествии информировано управляющее Рижским замком ГАО "Valsts nekustāmie īpašumi", которое в настоящее время выясняет его причины.
Пострадавших в результате падения люстры нет, на работу бюро президента это ЧП не повлияло.
Стоит отметить, что сегодня в Рижском замке состоялась встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии Раймонда Вейониса, Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд, а также встреча президентов Балтийских стран с президентом Германии Йоахимом Гауком.
Напомним, что в январе этого года на чердаке Рижского замка юбыла констатирована утечка воды, которая затронула и потолок Белого зала.
Верните дворец пионерам...
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Когда уменя упала люстра с куском потолка. Мне она обошлась в 100 евро. Интересно во сколько миллионов обойдется эта.
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это знак
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