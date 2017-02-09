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Вчера в Валлеской волости Вецумниекского края задержан автоводитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения более 5 промилле, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

Около 22.00 на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате внимание полицейских привлек странный стиль вождения водителя автомашины "Honda Civic" - он постоянно менял полосы движения.

Водитель остановленной полицейскими машины не согласился на проверку на наличие алкоголя на месте и был доставлен для проведения экспертизы в медицинское учреждение в Риге. У мужчины 1975 г. рожд. было констатировано алкогольное опьянение в 5,09 промилле.

Материалы дела об административном нарушении направлены в суд. За это правонарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф в размере от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав на четыре года.

Все мы знаем, что алкоголь вреден для организма человека, особенно при его злоупотреблении. Но кроме алкогольного отравления и интоксикации, чрезмерный объем выпитого может привести к летальному исходу.

Существует показатель промилле, который выражает содержание тысячной доли одного вещества в другом. В нашем случае промилле - показывает сколько грамм алкоголя содержится в крови живого организма. По подсчетам специалистов к смерти человека может привести содержание в крови более 5,0 промилле. Это обозначает, что в одном литре крови человека содержится 5 г алкоголя. При этом подразумевается, что в крови находится вещество, по крепости превышающее медицинский спирт. На полное отсутствие алкогольного влияния указывает содержание менее 0,5 промилле.