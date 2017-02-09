Происшествия |

74-летний рижанин Алексей Палоусов (1942 г.р.) сегодня,9 февраля 2017 года в 9 утра пропал без вести в Риге, сообщает Bezvests.lv.

Планировал поездку в посольство России в Риге вместе с женой. Но так получилось, что вышел из дома немного раньше супруги и сел в подошедший троллейбус Nr.15 на остановке "Яняварты", не дождавшись ее.

Все документы и деньги остались у жены. Так супруги разминулись. Жена Алексея проехала следом на троллейбусе, дважды побывала и в посольстве.

Добровольцы Bezvests.lv созвонились с Rīgas satiksme, лично проехали по всему маршруту, осмотрели центральный вокзал и автовокзал в центре Риги и район станции "Яняварта", осмотр местности продолжают, но пока мужчину не обнаружили.

Обзвонили все приюты и психбольницу, скорую помощь и морг Гайлэзерс - нет нигде. (правда, Синий крест и приют на улице Картупелю трубку не берут).

Алексей - инвалид первой группы, перенес инсульт, речь не очень четкая, может потерять ориентацию в пространстве. Пенсионер живет с супругой, детей нет.

Просим ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ жителей Латгальского предместья столицы и пассажиров 15-го троллейбуса. Возможно с 9 до 10:00 утра вы видели в салоне или на остановке пожилого человека описанной наружности.

ПРИМЕТЫ: рост 180, плотного телосложения. Был одет в черную зимнюю куртку, (на рукаве надпись Everest), темно-синие брюки, обут в черные ботинки.

На голове была утепленная черная кожаная шапка с козырьком.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить в полицию - по телефону 110 или в Bezvests.lv - 22 084 084.