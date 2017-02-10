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Наркотик, от передозировки которого месяц назад в Добеле скончались супруги, является очень опасным, однако, несмотря на это, продолжает пользоваться популярностью в Латвии, сообщает портал nra.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, месяц назад, в Добеле в одном из социальных домов были найдены мертвыми двое взрослых и 9-месячный ребенок. Младенец умер от голода и обезвоживания, а родители - от передозировки наркотиком.

Как сообщает программа BezTabu, возле скончавшихся родителей был обнаружен шприц, в котором находились остатки наркотического вещества карфентанила - сильнодействующего наркотика.

Карфентанил является синтетическим наркотиком, одним из самых мощных опиоидов. Этот препарат используют в ветеринарии для усыпления крупных животных - таких, как слоны или медведи.

Карфентанил - это наркотик, который во много раз сильнее, чем героин, но действует медленнее. Употребляя данный наркотик, человеку может показаться, что он использует героин плохого качества, поэтому, не почувствовав его действия, он может повторить дозу. Это приводит к передозировке, в результате чего возникают судороги, сонливость, снижение частоты сердечного ритма, а также затрудняется дыхание. Причиной смерти может стать вызванная опиоидами остановка дыхания.

Как отмечает BezTabu, о том, что этот наркотик становится в Латвии все популярнее, свидетельствует статистика о конфискованных наркотиках. Так, если в 2013 году было зарегистрировано 26 случаев конфискации данного наркотического вещества, то в 2014 году их было уже 48, а в 2015 году - уже 116 случаев.

Как сообщалось ранее, 3 января в Добеле были обнаружены скончавшиеся супруги, а их девятимесячный ребенок, вероятнее всего, умер от голода. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет. Они, в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.