Происшествия |

74-летний Алексей Палоусов, пропавший вчера, 9 февраля нашелся живым и здоровым.

Выяснилось, что он заблудился и целый день до поздней ночи не мог попасть домой, сообщает на своей страничке в Facebook поисковая организация Bezvests.lv

"Возвратившись из центра Риги в Кегарагс, пожилой мужчина перепутал свой дом с чужим. В итоге Алексей находился в подъезде другого дома в том же районе Кенгарагс до тех пор, пока добрые люди, заметив его, не прошли мимо, а оказали помощь - вызвали полицию. В результате пенсионер и инвалид 1 группы был доставлен домой к радости семьи. Низкий поклон от родных всем, кто помогал в поисках пожилого мужчины, кто не остался равнодушным к чужой беде! Bezvests.lv также благодарит тех, кто не прошел мимо, предлагал помощь, искал физически или делился информацией", - сказано в сообщении.

Напомним, 74-летний рижанин 9 февраля 2017 года в 9 утра пропал без вести в Риге. Планировал поездку в посольство России в Риге вместе с женой. Но так получилось, что вышел из дома немного раньше супруги и сел в подошедший троллейбус Nr.15 на остановке "Яняварты", не дождавшись ее. Все документы и деньги остались у жены. Так супруги разминулись. Жена Алексея проехала следом на троллейбусе, дважды побывала и в посольстве.

Добровольцы Bezvests.lv созвонились с Rīgas satiksme, лично проехали по всему маршруту, осмотрели центральный вокзал и автовокзал в центре Риги и район станции Яняварта, осмотр местности продолжают, но вчера вечером мужчину не обнаружили, поэтому и обратились за помощью жителей Риги.