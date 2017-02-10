Происшествия |

Госполиция задержала молодых людей 1994 и 1996 года рождения, подозреваемых в изнасиловании девушки.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее в социальной сети Instagram появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимаются сексом с девушкой. Некий пользователь соцсети утверждал, что это было изнасилование.

По данному делу начат уголовный процесс за изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет. Также начат уголовный процесс за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет либо пожизненный срок.

Сегодня будет решаться вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения. Ни один из подозреваемых ранее не был судим.