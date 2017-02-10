Происшествия |

40-летняя женщина, погибшая вчера в результате пожара в многоквартирном доме в Даугавпилсе, ждала ребенка. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

Как сообщает программа, дым от пожара распространился по городу на несколько километров. Первая бригада пожарных оказалась на месте ЧП через 20 минут после звонка. LNT сообщает, что мужчина задохнулся дымом, а его гражданская жена, пытаясь спастись, выпрыгнула или случайно сорвалась с подоконника.

Женщина выпала в момент, когда спасатели уже поднимали лестницу, чтобы прийти на помощь, отмечает программа.

Очевидец трагедии Регина, которая работает в магазине напротив многоэтажного дома, рассказала, что смотря на происходящее, ее одолевало чувство беспомощности. Она подумала, что кто-то мог растянуть внизу какую-нибудь ткань, чтобы смягчить удар после падения. К сожалению, никто эту идею не осуществил, рассказала Регина.

"Все снимали происходящее. У всех одна мысль - скорее это опубликовать, а на самом деле это такая трагедия! Здесь было так много людей. Если бы кто-нибудь... у меня самой есть одеяло... Ужасно. Все так равнодушны", - сказала она.

Напомним, вчера в Даугавпилсе в результате пожара в многоквартирном доме на седьмом этаже погибли два человека.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии проинформировала, что вызов на улицу Авеню был получен в 13:39. Задымление лестничной площадки заметили жильцы дома – они вызвали пожарных. Возможная причина трагического пожара – загоревшийся телевизор.

Начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего.

Фото: gorod.lv