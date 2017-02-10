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В прошлом году в Латвии зарегистрировано 67 убийств, что на 20 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Госполиции.

Начальник криминальной полиции Андрей Гришин обращает внимание на тревожную тенденцию - среди зарегистрированных в прошлом году убийств семь были двойными.

Также зарегистрировано 313 дел о порнографии, что на 87 больше, чем годом ранее.

Действительное количество людей, умерших насильственной смертью, было больше, так как несколько десятков погибли после нанесения тяжких телесных повреждений.

Часто убийства не удается раскрыть по горячим следам, но полиция продолжает работать над этим. Например, в прошлом году было раскрыто убийство, совершенное в Кулдиге в 2009 году.

По словам Гришина, в прошлом году зарегистрировано 530 преступлений против нравственности, что на 80 больше, чем годом ранее. Многие из них направлены против несовершеннолетних.