Происшествия |

На Карля Ульманя гатве в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Twitter информирует пользователь breaking.lv.

ДТП произошло на съезде с улицы Териню в направлении Юрмалы.

Движение блокировано в обоих направлениях. Образуется пробка.

Как радио Baltkom сообщили очевидцы, на 16:25 пробка начинается с середины Островного моста.