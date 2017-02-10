Авария в Риге на Ульманя гатве: образуется пробка (1)
Происшествия | 10 февраля 2017 года, 16:24
На Карля Ульманя гатве в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Twitter информирует пользователь breaking.lv.
ДТП произошло на съезде с улицы Териню в направлении Юрмалы.
Движение блокировано в обоих направлениях. Образуется пробка.
Как радио Baltkom сообщили очевидцы, на 16:25 пробка начинается с середины Островного моста.
Foto: avārija #Rīga #Latvija Ulmaņa gatvē (uz Tēriņu ielas pārvada) Jūrmalas virzienā. Bloķētas abas joslas. Sastrēgums. pic.twitter.com/ep9ES0OVjF— breaking.lv (@BreakingLv) February 10, 2017
Почему не объявили ЧС?! Всем надо покинуть город, катастрофа, авария. Дебилы! Такие пробки по сто раз на день происходят, паника это стратегия Латышей чтобы отвлечь народ от проблем насущных.
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