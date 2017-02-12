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Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 29 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), но новые края и волости болезнь не затронула.

Таким образом, в этом году АЧС обнаружена у 177 кабанов в 61 волости и в 40 краев.

Как сообщалось, 13 января АЧС была констатирована у домашних свиней на ферме Rūkas в Кримулдской крае. На ферме ликвидировано все поголовье - 5023 свиньи.

7 февраля АЧС обнаружена и на ферме "Бунчи" в Саласписском крае, где предстоит уничтожить почти 10 тыс. свиней.

17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней. Чрезвычайное положение введено до 17 апреля.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции.

В целом, за три года, с тех пор, как в Латвии была обнаружена АЧС, затраты на борьбу с инфекцией составили уже более 13 млн евро, в том числе компенсации за 14 тысяч уничтоженных свиней составили 2,33 млн евро.