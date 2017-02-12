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Сотрудники Рижской муниципальной полиции обнаружили в одной из квартир в микрорайоне Даугавгрива восемь собак и щенят породы той-терьер, которые были вынуждены справлять нужду в квартире, и содержались в антисанитарных условиях.

Как отмечают в полиции, на квартиру, где обнаружили животных часто поступали жалобы. Соседи утверждали, что в квартире проживают несколько небольших собак, которых никогда не выводят на прогулку, и, возможно, содержат в антисанитарных условиях. Также люди жаловались на неприятный запах, характерный для экскрементов, который распространялся из квартиры.

В четверг, 9 февраля полицейские отправились осмотреть квартиру. Прибывшим на место стражам порядка дверь открыла женщина, которая рассказала, что собаки принадлежат ее сестре. Три дня назад та попала в больницу и попросила сестру присмотреть за питомцами.

На вопрос, выводит ли она собак на прогулку, женщина ответила отрицательно, пояснив, что они ее кусают. Женщина также рассказала, что животные справляют нужду в квартире, а она в рамках возможностей старается все убирать.

В ходе осмотра квартиры выяснилось, что в ней находятся несколько взрослых собак породы той-терьер и три щенка в сумке. В квартире царил беспорядок, было очень грязно, и стоял неприятный запах. Также выяснилось, что собаки, возможно, никогда не были на улице. Полицейские приняли решение изъять животных.

После осмотра квартиры полицией на место прибыли сотрудники ветеринарной клиники Dr.Beinerts, которые среди одежды и мусора нашли в квартире восьмерых той-терьеров. Собак были доставлены в клинику. По информации, имеющейся в распоряжении правоохранительных органов, сейчас все собаки находятся в приюте Labas mājas на Югле.

В связи с данным случаем также возбуждено дело об административном правонарушении.