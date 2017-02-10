Происшествия |

49-летний рижанин Виталий Тихенко, пропавший без вести 27 января 2017 года, жив и здоров, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

"С ним все в порядке. Он сам позвонил сестре и сообщил об этом. Где он находится сейчас и почему не сообщил об отъезде близким, не сообщается", - сказано в сообщении.

Благодарим всех, кто активно делился информацией и пытался помочь в розыске человека. Так разыскиваемый узнал о том, что его ищут близкие.

Также поисковая организация обратилась к обществу с просьбой информировать о своих перемещениях родственников.

"Просим Вас быть более чуткими к своим близким и сообщать им о своих перемещениях в пространстве, чтобы они лишний раз не беспокоились и не объявляли Вас в розыск. Будьте здоровы и внимательны к родным", - пишет Bezvests.lv