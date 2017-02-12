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В субботу, в Риге на Бривибас гатве произошла авария, в результате которой пострадало пять человек. Трое из них с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Как сообщили порталу delfi.lv в Госполиции, ДТП произошло на Бривибас гатве, 372. Вызов на место происшествия был получен около 3.00. По словам представителя Госполиции Лины Калке, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в препятствие.

С политравмами в больницу поступили мужчины 22, 24 и 25 лет. Еще у двоих молодых мужчин констатированы травмы головы и раны на теле, но им медицинская помощь была оказана на месте.

Как отмечает delfi.lv со ссылкой на очевидца, на место происшествия также прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которым пришлось "вырезать" пострадавших из автомобиля.

В целом за минувшие сутки сотрудники "скорой" помощи получили 1307 вызовов, из которых 219 были связаны с травмами.

Фото: delfi.lv