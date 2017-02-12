Замерзли до смерти: за неделю холод унес жизни шести человек (8)
Происшествия | 12 февраля 2017 года, 10:55
На прошлой неделе, с 4 по 10 февраля, в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены шестеро умерших от переохлаждения людей, передает радио MIX FM 102,7.
Так, на прошлой неделе от переохлаждения умерли четверо мужчин и две женщины. Самым старшим был 67-летний мужчина, тело которого нашли в Риге на улице. В его крови обнаружен алкоголь.
Двое умерших от холода были найдены в Рижском регионе, двое – в Земгальском регионе, по одному – в Курземе и Латгале. В двух случаях умершие найдены на улице, в четырех случаях – в других местах.
С 1 сентября прошлого года в Латвии от переохлаждения умер 71 человек.
А по весне напишут - за прошедшие месяцы в Латвии значительно сократилось количество малоимущих. Уровень жизни растёт.
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Политика властей понятна-меньше народа-больше кислорода.Так "боремся" за экологию.
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a gosudarstvu po.uj
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