Замерзли до смерти: за неделю холод унес жизни шести человек (8)

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Происшествия | 12 февраля 2017 года, 10:55

На прошлой неделе, с 4 по 10 февраля, в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены шестеро умерших от переохлаждения людей, передает радио MIX FM 102,7.

Так, на прошлой неделе от переохлаждения умерли четверо мужчин и две женщины. Самым старшим был 67-летний мужчина, тело которого нашли в Риге на улице. В его крови обнаружен алкоголь.

Двое умерших от холода были найдены в Рижском регионе, двое – в Земгальском регионе, по одному – в Курземе и Латгале. В двух случаях умершие найдены на улице, в четырех случаях – в других местах.

С 1 сентября прошлого года в Латвии от переохлаждения умер 71 человек.

Комментарии 8
чел3 часа назад
А по весне напишут - за прошедшие месяцы в Латвии значительно сократилось количество малоимущих. Уровень жизни растёт.
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кот3 часа назад
Политика властей понятна-меньше народа-больше кислорода.Так "боремся" за экологию.
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Виталий Лысенко3 часа назад
a gosudarstvu po.uj
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