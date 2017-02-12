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На прошлой неделе, с 4 по 10 февраля, в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены шестеро умерших от переохлаждения людей, передает радио MIX FM 102,7.

Так, на прошлой неделе от переохлаждения умерли четверо мужчин и две женщины. Самым старшим был 67-летний мужчина, тело которого нашли в Риге на улице. В его крови обнаружен алкоголь.

Двое умерших от холода были найдены в Рижском регионе, двое – в Земгальском регионе, по одному – в Курземе и Латгале. В двух случаях умершие найдены на улице, в четырех случаях – в других местах.

С 1 сентября прошлого года в Латвии от переохлаждения умер 71 человек.