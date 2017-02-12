Цена жизни: большинство умерших от гриппа не делали прививку (2)
Происшествия | 12 февраля 2017 года, 16:23
Большая часть людей, умерших в этом сезоне от гриппа, не делали прививку против этого вируса, рассказала представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Эдите Теттере.
Всего в этом сезоне от гриппа умерло 14 человек. У всех умерших был вирус типа А. Два человека все же были привиты от гриппа, но они были старше 75 лет и имели несколько тяжелых хронических заболеваний, уточнила Теттере.
В целом, у всех умерших от гриппа наблюдались хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания легочных путей, почек, онкология и другие.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей, которые сделали прививку от гриппа, не заболевают данным вирусом, а 20% переносят его в легкой форме.
То есть как это интерпретировать: "Статистическая выборка привитых к непривитым среди умерших примерно соответствует пропорции среди населения в целом."? Если так, то вряд ли польза от прививок от гриппа в этой статье как-то доказана.
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Она и не будет доказана, сперва появляются очаги со штаммами, чуть позже люди со шприцами, которые уверяют вас, что всё под их "контролем", результат их "работы" зачастую наблюдают уже в ящике.
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