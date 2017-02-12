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Большая часть людей, умерших в этом сезоне от гриппа, не делали прививку против этого вируса, рассказала представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Эдите Теттере.

Всего в этом сезоне от гриппа умерло 14 человек. У всех умерших был вирус типа А. Два человека все же были привиты от гриппа, но они были старше 75 лет и имели несколько тяжелых хронических заболеваний, уточнила Теттере.

В целом, у всех умерших от гриппа наблюдались хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания легочных путей, почек, онкология и другие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей, которые сделали прививку от гриппа, не заболевают данным вирусом, а 20% переносят его в легкой форме.