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Десятикратно снизился объем изымаемого спайса, но часть его потребителей перешло на использование марихуаны, со ссылкой на Государственную полицию сообщает Latvijas avīze.

Еще в 2013 году так называемый спайс был легальным наркотиком и его можно было купить в специализированных торговых точках. В обществе началось активное движение за изменение соответствующих законов и запрет торговли этими веществами.

Как пишет газета, начатая три года назад война дала реальные результаты. Однако полностью вывести эту дрянь не удалось. Спайсами, как и прочими наркотиками, продолжают торговать подпольно.

В 2014 году, когда эпидемия спайсов переживала кульминацию и отравленные ими пациенты поступали в больницы ежедневно, некоторым из них это увлечение стоило жизни. Синтетические смеси продавались под видом средства для очистки кальянов или удобрения для кактусов в специальных киосках, отмечает Latvijas avīze. Все эти пункты удалось прикрыть, а владельцев привлечь к ответственности за распостранение и хранение этих веществ.

В год, когда вступили в силу поправки к закону, позволившие это сделать, полиция провела 880 изъятий, и сумела конфисковать в общей сложности почти 17,5 кг этих "легальных наркотиков". Было прикрыто неисчислимое количество торговавших смесями лавочек.

В последние годы объем изъятых спайсов значительно уменьшился, в прошлом году таких случаев было уже 270. При этом веществ было изъято лишь 1,76 кг.

В среде потребителей спайсы теряют популярность, на их место приходит традиционный "легкий" наркотик - марихуана, рассказал представитель государственной полиции Дайрис Анучинс.

"Запрет на торговлю спайсами сделал этот промысел более рискованным, что приблизило цены синтетических наркотиков к цене марихуаны. Это еще одна причина, по которой пользователи синтетики стали переходить на марихуану или возвращаться к ней, поэтому количество курильщиков "травки" увеличивается в основном за счет снижения употреблявших спайс", - сказал Анучин.

По данным полиции, уже в 2015 году среди всех изымаемых наркотиков марихуана уверенно занимала первое место по количеству. Также стражи порядка констатируют, что в Латвии расширяется практика ее выращивания.

Согласно рейтингу, который составляет агентство Блумберг, в Латвии цена одурманивающих веществ одна из самых высоких в Европе. В то же время, мы входим в 50 стран мира, в которых наркотики наиболее доступны.

Госполиция сообщает, что в Латвии наркотики стоят приблизительно столько же, сколько и в других Европейских странах, а главный критерий ценообразования - доступность вещества в конкретном городе.

В Риге, к примеру, цена марихуаны будет ниже, чем в сельских регионах, потому что при доставке наркотика в районы, у контрабандистов и дилеров возрастают транспортные и прочие расходы.

Также полиция информирует, что на латвийском черном рынке синтетические каннабиноиды стоят от 8 до 13 евро за грамм, а марихуана - от 10 до 20 евро за грамм.