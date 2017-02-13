Происшествия |

В конце прошлой недели в Елгаве полицейские задержали сельскую девушку, ночевавшую в подъезде, сообщает портал kasjauns.lv со ссылкой на передачу Degpunktā на канале LNT.

Молодая женщина, устроившаяся на ночлег на лестничной площадке последнего этажа в одном из многоквартирных домов рассказала полицейским, что недавно рассталась с парнем, и осталась без места жительства, а денег, чтобы арендовать жилье пока не хватает.

"Познакомилась с парнем, жили вместе два года. А сейчас мы поссорились, и он выставил меня на улицу", - пояснила она.

Она оказалась работницей одного из городских супермаркетов, приехавшей в Елгаву на заработки из Екабпилского района, где, по ее словам, работы совсем нет.

В подъезде она ночевала уже с 6 февраля, и сообщила стражам порядка, что не знала, где находится ночной приют, а также не подозревала о возможности попросить помощи у социальных работников.

Журналисты передачи рассказали, что это один из редких случаев, когда задержанный ехал в полицейской машине не за решеткой, а в салоне с работниками полиции и съемочной группой. Проведя все проверки, полицейские выяснили, что все документы у девушки в порядке, а алкоголя в крови не обнаружено, что еще раз доказывает, что на улице оказался нормальный человек, попавший в тяжелую финансовую ситуацию.

В приюте, куда полицейские отвезли девушку, ей обеспечили ночлег. Однако работники приюта объяснили ей, что по закону, раз она из другого самоуправления, то за проживание придется платить по 8 евро за сутки и дешевле самостоятельно снимать небольшую квартирку, а бесплатно ночевать разрешается только в сильные морозы. На следующее утро сотрудники приюта посоветовали молодой женщине пойти на прием к социальному работнику, чтобы попытаться решить проблемы и ей больше не пришлось ночевать на бетонных ступеньках.