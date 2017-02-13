Сегодня будут ликвидированы последние из 10 тысяч больных АЧС свиней (3)
Происшествия | 13 февраля 2017 года, 14:29
На затронутой африканской чумой свиней (АЧС) свиноферме "Бунчи" в Саласпилсском крае сегодня будут ликвидированы последние животные, рассказала директор департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Кристине Ламберга.
В целом количество ликвидированных свиней превышает 8500. В последующиие дни продолжится утилизация, которая может продлиться до конца недели. Утилизацией трупов животных занимается на специальном оборудовании ООО Grow Energy.
В "Бунчи" вспышка АЧС началась 7 февраля. Месяцем ранее, 13 января, заболели свиньи на другой ферме того же владельца Аncers, "Рукас" в Кримулдском крае.
Общие затраты на ликвидацию 5 тыс. свиней на ферме "Рукас" вместе с компенсациями владельцу могут составить 800 000 евро.
Куда смотрит ПБ?