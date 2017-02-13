Сегодня будут ликвидированы последние из 10 тысяч больных АЧС свиней (3)

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Происшествия | 13 февраля 2017 года, 14:29

На затронутой африканской чумой свиней (АЧС) свиноферме "Бунчи" в Саласпилсском крае сегодня будут ликвидированы последние животные, рассказала директор департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Кристине Ламберга.

В целом количество ликвидированных свиней превышает 8500. В последующиие дни продолжится утилизация, которая может продлиться до конца недели. Утилизацией трупов животных занимается на специальном оборудовании ООО Grow Energy.

В "Бунчи" вспышка АЧС началась 7 февраля. Месяцем ранее, 13 января, заболели свиньи на другой ферме того же владельца Аncers, "Рукас" в Кримулдском крае.

Общие затраты на ликвидацию 5 тыс. свиней на ферме "Рукас" вместе с компенсациями владельцу могут составить 800 000 евро.

Комментарии 3
Патриот 4 часа назад
Даже свиньи начали дохнуть в Латвии, что говорить о людях. Чтобы предотвратить и бороться с чумой, правительство тратит деньги на всякую хрень, типо металлолома для обороны который давно списан в странах поставщиках. Скоро гос.хуторянам придётся вешать зубы на полку и помирать голодной смертью.
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5554 часа назад
пока есть Польша,колонии голод не грозит.Другое дело где они будут брать бабло.Народ невозможно душить без конца.В 1917 году это уже было ......
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Вот поляки и позаражали наших свиней!1 час назад
Кому, кроме них, это выгодно!? С той поры, как они из-за санкций потеряли российский рынок, им некуда девать мясо, а у нас 50% было польской свинины. Теперь, похоже, все 100% будет.
Куда смотрит ПБ?
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