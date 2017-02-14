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В ночь на 12 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Пардаугаву, где по улице Лиепаяс бегала женщина с большим кухонным ножом, сообщает портал riga.lv. Примерно через минуту полицейские были на месте и сразу же заметили ее.

В этот момент женщина шла по центру улицы, и было видно, что у нее в руках нож и ножницы. Один из полицейских пытался уговорить женщину успокоиться, но переговоры успехом не увенчались. Чтобы никто из участников не пострадал, для осторожного задержания на место вызвали второй экипаж. С помощью второго экипажа женщину удалось загнать в тупик, и, учитывая, что у нее не было возможности бежать, полицейские не стали использовать электрошоковый пистолет. После недолгих переговоров один из сотрудников полиции парой ловких движений разоружил женщину и задержал. В это время прибыла ранее вызванная "скорая". Учитывая, что женщина уже попадала в поле зрения медиков в связи с расстройствами психики, полицейские в целях безопасности сопроводили врачей до больницы.

Фото со служебного видео полиции предоставлено сайтом riga.lv