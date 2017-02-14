Происшествия |

В середине дня, в воскресенье, 12 февраля, в Илгуциемсе некий прохожий заметил, как из окна второго этажа вытолкнули женщину, пишет портал kasjauns.lv со ссылкой на государственную полицию.

Человека, совершившего это, свидетель разглядеть не смог.

Очевидец заметил, что у выпавшей все лицо было в крови и немедленно вызвал полицию и медиков. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую 60-летнюю женщину в больницу.

К счастью, травм от падения констатировано не было, но обнаружились следы побоев, полученные, очевидно, непосредственно перед падением. Травмы оказались значительными, женщина до сих пор находится в больнице.

Основываясь на показаниях свидетеля, полиция установила квартиру, из окна которой была выброшена пострадавшая. После долгих переговоров стражам порядка удалось убедить, находящихся внутри этой квартиры, людей открыть двери. В квартире обнаружились пьяные мужчина и женщина, в крови которых позже было констатировано 3 и 2 промилле соответственно.

Как установили полицейские, пострадавшая распивала алкоголь со своими знакомыми, 45-летним мужчиной и 46-летней женщиной. По неизвестной причине между ними внезапно вспыхнула ссора. Мужчина попросил пострадавшую уйти, а когда та стала отказываться, пытался убедить ее с помощью побоев. Когда же и это не помогло - вытолкал ее в окно. Ни пострадавшая, ни выбросивший ее мужчина на смогли вспомнить и объяснить полиции деталей происшествия.