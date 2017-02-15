Происшествия |

Приезжие из Румынии в Риге обманывают пожилых людей - дарят им посуду, а затем выманивают деньги или пытаются пробраться в квартиру с целью ограбления, сообщает программа ТV3 Bez Tabu. Журналистам известен случай, когда злоумышленники прикрывались мэром Риги Нилом Ушаковым, пишет LA.

В редакцию программы обратилась некая Лига, которая рассказала о случае, когда чуть было не был обворован ее близкий пожилой родственник.

Мужчина почтенных лет шел в центре Риги, когда рядом с ним остановилась белая автомашина Audi с румынскими номерными знаками, в которой ехали двое смуглых мужчин. Они у пожилого человека спросили на ломаном русском языке, как попасть до одной гостиницы в Риге. Пенсионер рассказал как, но тогда началась так называемая "обработка клиента".

"Они сказали: спасибо за ваше доброе сердце, что вы нам так помогли. За это мы хотим вам вручить подарок. Мы едем с выставки посуды в Риге. У нас остались некоторые образцы". Иностранцы открыли автомашину и показали большую коробку с кастрюлями и сковородками. Сказали, чтобы их взял", - рассказала Лига.

"Мой родственник сказал, что не может взять, так как ему надо спешить на встречу. Они настаивали, что посуду надо взять. Якобы у них задание, первому встреченному пенсионеру отдать посуду. Они сказали, что не отпустят его, предложив отвезти посуду к нему домой", - сказала родственница пожилого мужчины.

При этом приезжие указали, что посуда очень ценная, стоит целых 2000 евро. Тогда пожилой мужчина показал путь к дому своей родственницы Лиги, где попросил ее спуститься к машине и забрать сковородки и кастрюли.

"Я подождала пока они подъедут, взяла коробку и поднялась наверх. Спустя пять минут мне перезванивает близкий родственник и просит, чтобы я спустилась вниз вместе с посудой. Он мне сказал, что иностранцы просят за нее 400 евро. Они сказали, что в самолет с посудой их никто не пустит, поэтому и дарят ее людям, но им не хватает денег на один билет, чтобы вернуться домой. Нужно 400 евро", - рассказала Лига о манипуляциях мошенников.

Рассерженная женщина отдала посуду обратно незнакомым мужчинам.

В свою очередь программе Bez Tabu известен аналогичный случай, произошедший в другом рижском микрорайоне - на Тейке. Там тоже подобная машина остановилась рядом с одиноким пенсионером, чужестранцы одарили старика, на этот раз заслужив доверие жертвы, прикрываясь именем мэра Риги Нила Ушакова - якобы именно он сказал, чтобы после выставки посуды одарить ее образцами одиноких пенсионеров.

Пожилой человек сел в машину к иностранцам, вместе с которыми поехали к нему домой, однако в самый последний момент мужчина опомнился и отказался от столь щедрого подарка.

По словам представителей рижской муниципальной полиции, о таких случаях мошенничества известно давно, мошенники-гастролеры ездят по Европе в поисках своих жертв, в Риге подобные случаи происходят периодически. Полиция подчеркивает, что, попав в подобную ситуацию, жители должны обратиться в Государственную или муниципальную полицию. С помощью таких уловок злоумышленники пытаются попасть в квартиры одиноких и доверчивых пожилых людей, с целью их ограбления.