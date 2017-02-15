Происшествия |

Сегодня с утра из-за тяжелой аварии было заблокировано движение на Рижской окружной дороге, информирует Государственная полиция.

Uz Rīgas apvadceļa pie krustojuma Ulbroka - Tīnūži notikusi sadursme starp piecām automašīnām. Satiksme šobrīd bloķēta abos virzienos. pic.twitter.com/JvZw8tNNpA — Valsts policija (@Valsts_policija) February 15, 2017

Около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что около перекрестка Улброка-Тинужи столкнулись три грузовых и две легковых автомашины. По предварительной информации пострадали минимум два человека.

Noticis CSNg uz Rīgas apvedceļa un a/c Ulbroka - Tīnūži krustojumā (A4/P5). Satiksme bloķēta, veidojas sastrēgums! pic.twitter.com/4iR3xcsKqP — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 15, 2017

В 11.45 поступило сообщение, что последствия столкновения удалось ликвидировать и дорога разблокирована в обоих направлениях.

Mixnews напоминает, что сегодня видимость на дорогах страны ограничена из-за сильного тумана.

фото: Valsts policija