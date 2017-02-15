На Рижской окружной дороге произошла тяжелая авария

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Происшествия | 15 февраля 2017 года, 10:05

Сегодня с утра из-за тяжелой аварии было заблокировано движение на Рижской окружной дороге, информирует Государственная полиция.

Около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что около перекрестка Улброка-Тинужи столкнулись три грузовых и две легковых автомашины. По предварительной информации пострадали минимум два человека.

В 11.45 поступило сообщение, что последствия столкновения удалось ликвидировать и дорога разблокирована в обоих направлениях.

Mixnews напоминает, что сегодня видимость на дорогах страны ограничена из-за сильного тумана.

фото: Valsts policija

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