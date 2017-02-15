Происшествия |

На улице Краста в Риге сегодня утром за рулем автомобиля найден мертвый водитель, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Машина двигалась по улице Краста, но внезапно остановилась. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя, точные причины которой пока неизвестны.

В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, в том числе семь пешеходов и велосипедистов. В целом по стране вчера зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий.