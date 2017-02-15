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Под завалом из рапсовых семян погиб молодой альпинист, сообщает Служба неотложной медицинской помощи. Трагедия произошла вчера на вентспилсском предприятии Bio-Venta.

В пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы рассказали, что вызов на ул. Зиемелю в Вентспилсе был получен 14 февраля в 11.45, но найти тело погребенного под семенами 27-летнего мужчины удалось лишь спустя 20 часов - 15 февраля около 08.00. Также пострадал и его 24-х летний напарник, который был госпитализирован. Погибший не являлся работником предприятия, а представлял обслуживающую фирму. Задачей альпинистов было рамягчить слежавшиеся в 18-метровом резервуаре семена рапса, - рассказали представители Bio-Venta. Будет проведена специальная проверка, которая прояснит, как специалист мог провалиться в резервуар и почему он не смог самостоятельно выбраться. В частности, будет проверено предположение, что он мог быть не пристегнут к страховочному тросу.

Представитель Трудовой инспекции в интервью радио Baltkom подтвердил эту информацию, отметив что сейчас проводится внутреннее расследование, до окончания которого никакие прочие подробности разглашаться не будут.