Сбивший велосипедистов в Гаркалне водитель из Польши получил условный срок (4)

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Происшествия | 15 февраля 2017 года, 14:52

Рижский окружной суд 14 февраля приговорил водителя из Польши, по вине которого в октябре 2015 года пострадала группа юных велосипедистов в Гаркалне, к четырем годам условного лишения свободы.

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Также для гражданина Польши установлен испытательный срок на три года. Полный приговор суда будет доступен 28 февраля, после чего участники дела смогут его обжаловать.

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26 октября 2015 года грузовой автомобиль Scania, которым управлял водитель из Польши, врезался на Видземском шоссе в Гаркалне в легковой автомобиль Opel Vectra, сопровождавший группу воспитанников велосипедной школы. Тяжелее всего в результате аварии пострадал 12-летний мальчик.

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Как заявил агентству ЛЕТА его отец, родители детей возмущены тем, что суд не приговорил водителя к более суровому наказанию. После получения полного приговора суда намерены его обжаловать

Комментарии 4
Feliks Zapereckis2 часа назад
Наши за своих не могут постоять.
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Лёлик2 часа назад
Условно или ещё как , это одно , а сколько он заплатит пострадавшим , на восстановление здоровья , техники и прочие моральные издержки , или им помощь оказывать не надо , спихнут всё на страховщиков , а те известные спецы от ухода по платежам...
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Mn30 минут назад
а машинах экологию портить лутче или бухать
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