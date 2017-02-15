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В Резекне под автомобилем попадавшего ранее в поле зрения полиции Евгения Чижевского пытались разместить радиопередатчик, похожий на взрывчатку. По подозрению в совершении этого действия задержан некий местный полицейский, сообщает la.lv.

В Госполиции сообщили, что в ночь на 13 февраля к ним поступил вызов на улицу Зилупес. В первом вызове, который был получен в 00:45, некий мужчина 1977 года рождения сообщил, что под его автомобилем был размещен подозрительный предмет.

Оказавшись на месте, полицейские извлекли предмет, который визуально напоминал электронное средство связи.

Спустя три часа все тот же мужчина позвонил и сообщил о конфликте между ним и неким полицейским. По предварительным данным, полицейский неподалеку от дома звонившего разместил свой автомобиль, а ночью вернулся к нему. Между тем, как утверждает Чижевский, что хозяин именно этого автомобиля пытался прикрепить к его машине подозрительный предмет.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Чижевский уверен, что к делу причастен местный полицейский Сандрис Юрчс, чей автомобиль он застал рядом со своим домом. Прибывшие стражи порядка зафиксировали его показания, а также забрали из припаркованного подозрительного автомобиля ключи.

Как сообщает Delfi, как только полиция уехала, на место происшествия приехала машина. Из нее вышли два человека. Чижевский побежал к авто с фонариком. Один незнакомец заявил: "Мы за своей машиной". Второй, по мнению потерпевшего, был Юрчс.

Как отмечает Чижевский, у них были те же ключи от машины, которые полицейские несколько минут назад увезли с собой, изъяв на месте происшествия.

Потерпевший считает, что данный инцидент — это попытка ему отомстить. Чижевский ранее проходил по делу об угоне трактора. 25 января в волости Дрицану был украден трактор за 80 000 евро, в краже полицейские обвинили Чижевского. Однако сам Евгений заявляет, что у них на это не было никаких оснований. В рамках этого дела ему до сих пор ничего не было инкриминировано.

В минувший вторник потерпевший явился в Резекненский участок полиции за разъяснениями, однако ему отказали в ответе и велели покинуть помещения.