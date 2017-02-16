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Полиция получила заключение судмедэкспертов о причинах смерти 15-летнего Эгила Куликаускса, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Однако, в результате чего наступила смерть школьника, в интересах следствия пока раскрыты не будут, цитирует портал представителя полиции Мадару Шершневу.

Также полиция пока не будет сообщать, сделали ли признательные показания двое задержанных по подозрению в убийстве несовершеннолетних.

"Еще не известны все заключения указанных экспертиз, что крайне важно для возможности направить дело на рассмотрение в прокуратуру для уголовного расследования", - подчеркнула Шершнева.

Как сообщалось, Эгилс пропал прошлой осенью и его фотография была растиражирована латвийскими СМИ. Позднее в Лиепае, некая женщина обнаружила обгоревший труп. Как выяснилось, останки принадлежали разыскиваемому подростку. Через несколько дней по подозрению в убийстве полиция задержала двух несовершеннолетних.

В качестве меры пресечения для них избран арест.

Сейчас уголовный процесс возбужден по части 117 статьи 12– убийство при отягчающих обстоятельствах, если убит несовершеннолетний. За такое преступление грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Как ранее сообщал Mixnews, юноша по имени Эгилс вышел из дома в Лиепае 24 сентября. Домой он не вернулся, но в тот день прислал матери сообщение на мобильный телефон, извинившись за то, что взял из ее кошелька два евро, которые нужны ему для встречи с одним человеком.

Очевидцы сообщили, что в день исчезновения и на следующий день юношу видели в Лиепае, он был замечен в центре города также 29 сентября, а после этого о нем не было никаких известий.