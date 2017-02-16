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Вчера на причале Лиепайского порта, упав с судна в воду, погиб член экипажа, сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.

Мужчина 1972 г. рожд. скончался на месте происшествия. По факту случившегося начат уголовный процесс.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Лиеайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге, погибший - иностранец. Он находился на торговом судне, готовившемся к выходу из Лиепайского порта.