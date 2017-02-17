Происшествия |

В прошлом году в Риге к административной ответственности было привлечено 552 иностранных гражданина - на 18 больше, чем в 2015 году, свидетельствует информация полиции Рижского самоуправления.

В 2016 году муниципальная полиция Риги имела дело с 3973 иностранными гражданами из 74 стран, что на 1102 больше, чем в 2015 году.

Полицейские в Риге оказали помощь 825 иностранным туристам - на 92 больше, чем в 2015 году.

Был оформлен 4001 протокол об административном нарушении за нарушения правил дорожного движения на зарегистрированные за границей автомашины. Это на 992 больше, чем в 2015 году.

В прошлом году констатировано 16 нарушений правил оказания услуг туристических гидов. В сфере оказания услуг туристам было проведено 69 проверок в местах развлечений и торговли, а также таксомоторных услуг.

Сегодня на годовом отчетном собрании полиции Рижского самоуправления ее начальник Юрис Лукас отметил, что эти показатели свидетельствуют об увеличении числа туристов в столице и о том, что туристы обращаются в полицию за разного рода помощью, а не только в случае серьезных инцидентов.