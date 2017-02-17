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Сегодня в международном аэропорту "Рига" самолет авиакомпании Vim Airlines занесло на взлетно-посадочной полосе. На борту чартерного рейса в Уфу находилось 43 пассажира и семь членов экипажа, пострадавших нет. Сейчас самолет помещен на стоянку.

В самолете находились хоккеисты команды КХЛ "Лада", среди которых находился и бывший игрок сборной Латвии Эдгар Масальскиc. В интервью радио Baltkom он рассказал, что паники на борту не было.

"Испугаться не успели, все произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будет ждать другого самолет, так как у нас запланировала игра в Уфе", - рассказал он.

Как радио Baltkom сообщили в аэропорту, самолет до сих пор не вылетел.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта сразу после 11.30, сотрудники проверяли ее состояние.

"Ладу" тренирует помощник главного тренера сборной Латвии по хоккею Артис Аболс, кроме Масальскиса в ней играет еще один латвийский хоккеист - Кристап Сотниекс.

По информация на сайте Vim Airlines, эта российская авиакомпания была учреждена в 2002 году и зарегистрирована в Москве.

Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из нескольких российских городов в России и за границу. В ее флоте - самолеты "Boeing 777-200", "Boeing 767-300", "Boeing 757-200" и "Airbus 319-111".

Напомним, КХЛ уже знает одну трагическую авиакатастрофу, унесшую жизнь целой команды. В 2011 году разбился самолет с хоккеистами ярославского "Локомотива", на борту которого находился и легендарный защитник сборной Латвии Карлис Скрастиньш.

Як-42, вылетевший из Ярославля на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Минск, разбился сразу после взлета в аэропорту Туношна. Почти все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа погибли. В их числе – основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба "Локомотив" – граждане России, Украины, Чехии, Словакии, Германии, Швеции, Белоруссии и Латвии. Выжил лишь один человек – инженер Александр Сизов.

Расследовавший дело МАК пришел к выводу, что причиной катастрофы стали ошибочные действия командира экипажа или второго пилота, непроизвольно нажавшего на тормозные педали во время разбега. Самолет не успел набрать скорость, необходимую для нормального взлета. Останавливать взлет при внештатной ситуации экипаж не стал.