Происшествия |

В четверг в 13.13 в Риге, на проспекте Виестура переносной фоторадар Государственной полиции зафиксировал очередного лихача.

Водитель автомобиля Mercedes Benz превысил скорость в два раза и вместо разрешенных 50 км/ч пронесся со скоростью 112 км/ч.

К водителю применено наказание в виде денежного штрафа в размере 360 евро.

Полиция призывает автоводителей не быть безответственными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения снижает возможность автоводителя вовремя среагировать на происходящее вокруг, поэтому они угрожают не только своей безопасности, но и безопасности окружающих.